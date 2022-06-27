В Российском фонде мира осудили требования Минкультуры Украины к российским артистам

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина прокомментировала в беседе с RT публикацию требований к российским артистам для включения в белый список Минкультуры Украины, который даёт право остаться в украинском эфире.
В Российском фонде мира осудили требования Минкультуры Украины к российским артистам
  • РИА Новости

По словам эксперта, подобные требования — «незаконные и противоправные».

«В международных нормах таких требований не существует. Это нарушение и свободы слова, и волеизъявления. Это явная попытка шантажа», — подчеркнула Сутормина.

Она отметила, что подобный список можно назвать «бредом». 

Ранее Минкультуры Украины назвало требования к артистам из России для попадания в белый список.

В частности, необходимо подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, содержащую призыв к России «немедленно прекратить агрессию против Украины и обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины».

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