В Российском фонде мира осудили требования Минкультуры Украины к российским артистам
- РИА Новости
По словам эксперта, подобные требования — «незаконные и противоправные».
«В международных нормах таких требований не существует. Это нарушение и свободы слова, и волеизъявления. Это явная попытка шантажа», — подчеркнула Сутормина.
Она отметила, что подобный список можно назвать «бредом».
Ранее Минкультуры Украины назвало требования к артистам из России для попадания в белый список.
В частности, необходимо подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, содержащую призыв к России «немедленно прекратить агрессию против Украины и обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины».