Посол ЛНР Мирошник рассказал о ситуации с освобождением людей на «Азоте» в Северодонецке

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Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в эфире  «России 24» рассказал о ситуации с освобождением людей на заводе «Азот» в Северодонецке.
Посол ЛНР Мирошник рассказал о ситуации с освобождением людей на «Азоте» в Северодонецке
  • РИА Новости

«В заложниках у украинских боевиков не остаётся никого», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день территорию промзоны «Азота» полностью освободили от украинских войск.

Посол объяснил, что на «Азоте» жители остаются по нескольким причинам.

«Во-первых, какому-то количеству людей просто некуда идти, и они не хотят покидать территорию Северодонецка, таких людей около 30%», — сказал Мирошник.

Он добавил, что часть людей уже эвакуировали с территории промзоны.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили об эвакуации более 500 мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке.

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