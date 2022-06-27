Грузия временно закрыла таможенный пункт на границе с Россией
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Соответствующее заявление распространила Служба доходов Минфина республики.
«В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной сложными метеорологическими условиями в Дарьяльском ущелье, на таможенно-пропускном пункте «Казбеги» приостановлены все процедуры таможенного контроля», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
В конце мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские власти усилили работу таможенно-пропускного пункта «Казбеги — Верхний Ларс» с целью исключения оборота товаров, ввоз которых в Россию запрещён западными санкциями.