Грузия временно закрыла таможенный пункт на границе с Россией

Грузия сообщила о временной приостановке работы таможенно-пропускного пункта «Казбеги» на границе с Россией из-за повреждения дороги, ведущей к пункту.

Соответствующее заявление распространила Служба доходов Минфина республики.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной сложными метеорологическими условиями в Дарьяльском ущелье, на таможенно-пропускном пункте «Казбеги» приостановлены все процедуры таможенного контроля», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

В конце мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские власти усилили работу таможенно-пропускного пункта «Казбеги — Верхний Ларс» с целью исключения оборота товаров, ввоз которых в Россию запрещён западными санкциями.