В ДНР сообщили об обстреле Донецка украинскими войсками из артиллерии
Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии снарядами калибра 122 мм. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- РИА Новости
По информации представительства, ВСУ в 07:55 выпустили пять снарядов по Петровскому району города.
Ранее в ДНР сообщили о гибели двух человек от обстрелов украинских военных за сутки.
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