В ДНР сообщили об обстреле Донецка украинскими войсками из артиллерии

Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии снарядами калибра 122 мм. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

РИА Новости

По информации представительства, ВСУ в 07:55 выпустили пять снарядов по Петровскому району города. Ранее в ДНР сообщили о гибели двух человек от обстрелов украинских военных за сутки.