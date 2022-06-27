В ДНР сообщили об обстреле Донецка украинскими войсками из артиллерии

Короткая ссылка
Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии снарядами калибра 122 мм. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ДНР сообщили об обстреле Донецка украинскими войсками из артиллерии
  • РИА Новости

По информации представительства, ВСУ в 07:55 выпустили пять снарядов по Петровскому району города. 

Ранее в ДНР сообщили о гибели двух человек от обстрелов украинских военных за сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить