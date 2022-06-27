Додон прокомментировал решение предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС

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Предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС означает втягивание страны в геополитические игры Запада против России. Об этом сообщил бывший молдавский президент Игорь Додон.
Додон прокомментировал решение предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС
  • РИА Новости

«Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС не для экономической поддержки, а для того, чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России», — написал он в Telegram.

Додон добавил, что спешное принятие в кандидаты в ЕС означает, что Молдавии будет отведена «роль пешки на геополитической доске Запада».

Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что республика не может в полной мере присоединиться к санкциям против России в связи со слабой национальной экономикой.

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