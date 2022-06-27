Президент Казахстана Токаев прибудет на Каспийский саммит 29 июня

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Каспийском саммите, который пройдёт в Ашхабаде 29 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Всего в саммите поучаствуют лидеры пяти стран: России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. В ходе переговоров они должны обсудить конвенцию по правовому статусу Каспийского моря. 

Ранее сообщалось, что VI Каспийский саммит планируется провести в Туркмении. Как отметили в Нур-Султане, 23—24 мая в Тегеране прошло четвёртое заседание рабочей группы по вопросам Каспийского моря. Позже было принято решение проводить его в Ашхабаде.

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