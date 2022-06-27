Президент Казахстана Токаев прибудет на Каспийский саммит 29 июня
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
Всего в саммите поучаствуют лидеры пяти стран: России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. В ходе переговоров они должны обсудить конвенцию по правовому статусу Каспийского моря.
Ранее сообщалось, что VI Каспийский саммит планируется провести в Туркмении. Как отметили в Нур-Султане, 23—24 мая в Тегеране прошло четвёртое заседание рабочей группы по вопросам Каспийского моря. Позже было принято решение проводить его в Ашхабаде.