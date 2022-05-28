VI Каспийский саммит планируется провести в Туркмении
- РИА Новости
В переговорах приняли участие делегации Азербайджана, Казахстана, России и Туркмении. На заседании председательствовал представитель Ирана.
«В соответствии с повесткой дня заседания, обсуждался проект Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Согласование данного документа будет продолжено», — сообщил МИД Казахстана.
Стороны также рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой Шестого Каспийского саммита, который планируется провести в Туркменистане.
Дата проведения следующего заседания будет согласована по дипломатическим каналам.
В августе 2018 года в казахстанском городе Актау состоялся саммит глав Прикаспийских государств.
Президенты России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении в ходе саммита «каспийской пятёрки», посвящённого вопросу урегулирования правового статуса Каспийского моря, подписали итоговый документ встречи — Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.