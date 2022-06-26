В ЛНР заявили о нахождении в Лисичанске высокопоставленных сотрудников офиса Зеленского

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В Лисичанске находятся несколько высокопоставленных сотрудников офиса украинского президента Владимира Зеленского, принимаются меры по их задержанию. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.
В ЛНР заявили о нахождении в Лисичанске высокопоставленных сотрудников офиса Зеленского
  • РИА Новости

«В Лисичанске, кроме множества иностранных наёмников, находятся несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что сотрудники Народной милиции намерены не допустить их бегства из города.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв заявил, что иностранные наёмники, покинувшие Северодонецк, оставили своё оружие в городе.

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