В ДНР заявили о ранении военного эксперта в результате обстрела со стороны ВСУ

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Группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК попала под обстрел со стороны украинских военных, в результате чего был ранен военный эксперт, сообщили в представительстве ДНР.
В ДНР заявили о ранении военного эксперта в результате обстрела со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Около 12:30 в районе посёлка Горня Куйбышевского района Донецка при исполнении своих служебных обязанностей по фиксации преступлений ВФУ против мирного гражданского населения в результате обстрела ранен военный эксперт СЦКК ДНР», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Уточняется, что раненый госпитализирован.

Ранее украинские военные выпустили по населённым пунктам ДНР четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У».

25 июня украинские военные обстреляли Доломитное из РСЗО БМ-21 «Град».

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