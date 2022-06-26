В ДНР заявили о ранении военного эксперта в результате обстрела со стороны ВСУ

Группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК попала под обстрел со стороны украинских военных, в результате чего был ранен военный эксперт, сообщили в представительстве ДНР.

РИА Новости

«Около 12:30 в районе посёлка Горня Куйбышевского района Донецка при исполнении своих служебных обязанностей по фиксации преступлений ВФУ против мирного гражданского населения в результате обстрела ранен военный эксперт СЦКК ДНР», — говорится в заявлении представительства в Telegram. Уточняется, что раненый госпитализирован. Ранее украинские военные выпустили по населённым пунктам ДНР четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У». 25 июня украинские военные обстреляли Доломитное из РСЗО БМ-21 «Град».