Путин посетит Таджикистан с официальным визитом на следующей неделе

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Президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Таджикистан на следующей неделе, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Путин посетит Таджикистан с официальным визитом на следующей неделе
  • РИА Новости

«На неделе Путин прилетит сначала в Душанбе. Большие переговоры с президентом Таджикистана (Эмомали. — RT) Рахмоном: беседа и рабочий обед», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, Путин на предстоящей неделе планирует провести в Кремле переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, а также посетить Ашхабад для участия в Каспийском саммите.

Ранее посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил, что двусторонние отношения Москвы и Душанбе находятся на таком подъёме, которого не было никогда ранее.

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