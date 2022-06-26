Путин посетит Таджикистан с официальным визитом на следующей неделе
- РИА Новости
«На неделе Путин прилетит сначала в Душанбе. Большие переговоры с президентом Таджикистана (Эмомали. — RT) Рахмоном: беседа и рабочий обед», — приводит сообщение РИА Новости.
Кроме того, Путин на предстоящей неделе планирует провести в Кремле переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, а также посетить Ашхабад для участия в Каспийском саммите.
Ранее посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил, что двусторонние отношения Москвы и Душанбе находятся на таком подъёме, которого не было никогда ранее.