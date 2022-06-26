В Молдавии сообщили о намерении восстановить железнодорожное сообщение с Одесской областью

На юге Молдавии восстановят железнодорожное сообщение с Одесской областью, следует из решения Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) молдавского правительства.

«КЧС уполномочила ГП «Молдавская железная дорога» провести переговоры и подписать контракты с компаниями на восстановление молдавского участка железнодорожного участка Бессарабка (Молдавия) — Березино (Украина)», — приводит заявление правительства РИА Новости.

Движение по указанному участку протяжённостью 1188 м было приостановлено в 1999 году.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз таким образом принёс в жертву будущее единой Европы и подтвердил линию активного геополитического освоения пространства СНГ.