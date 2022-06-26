В Молдавии сообщили о намерении восстановить железнодорожное сообщение с Одесской областью

Короткая ссылка
На юге Молдавии восстановят железнодорожное сообщение с Одесской областью, следует из решения Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) молдавского правительства.
В Молдавии сообщили о намерении восстановить железнодорожное сообщение с Одесской областью
  • Gettyimages.ru

«КЧС уполномочила ГП «Молдавская железная дорога» провести переговоры и подписать контракты с компаниями на восстановление молдавского участка железнодорожного участка Бессарабка (Молдавия) — Березино (Украина)», — приводит заявление правительства РИА Новости.

Движение по указанному участку протяжённостью 1188 м было приостановлено в 1999 году.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз таким образом принёс в жертву будущее единой Европы и подтвердил линию активного геополитического освоения пространства СНГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить