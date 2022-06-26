В Молдавии сообщили о намерении восстановить железнодорожное сообщение с Одесской областью
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«КЧС уполномочила ГП «Молдавская железная дорога» провести переговоры и подписать контракты с компаниями на восстановление молдавского участка железнодорожного участка Бессарабка (Молдавия) — Березино (Украина)», — приводит заявление правительства РИА Новости.
Движение по указанному участку протяжённостью 1188 м было приостановлено в 1999 году.
23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз таким образом принёс в жертву будущее единой Европы и подтвердил линию активного геополитического освоения пространства СНГ.