В Киевской области с 26 июня по 3 июля вводится комендантский час

В Киевской области на период с 26 июня по 3 июля вводится комендантский час, предусматривающий запрет нахождения на улице. Об этом говорится в сообщении областной администрации.

«На территории Киевской области вводится комендантский час с 23:00 26 июня до 05:00 3 июля», — приводит ТАСС сообщение администрации области.

Уточняется, что комендантский час предусматривает запрет нахождения на улице, посещение общественных мест, передвижение по населённым пунктам на транспорте или пешком без специального пропуска.

Ранее Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца — до 23 августа.