В Киевской области с 26 июня по 3 июля вводится комендантский час

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В Киевской области на период с 26 июня по 3 июля вводится комендантский час, предусматривающий запрет нахождения на улице. Об этом говорится в сообщении областной администрации.
В Киевской области с 26 июня по 3 июля вводится комендантский час
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«На территории Киевской области вводится комендантский час с 23:00 26 июня до 05:00 3 июля», — приводит ТАСС сообщение администрации области.

Уточняется, что комендантский час предусматривает запрет нахождения на улице, посещение общественных мест, передвижение по населённым пунктам на транспорте или пешком без специального пропуска.

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