Посол Армении обсудил с зампредом Совфеда России межпарламентское сотрудничество

Посол Армении в России Вагаршак Арутюнян обсудил с заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьёвым вопросы межпарламентского сотрудничества.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества двух стран, укрепления межпарламентского взаимодействия, а также развития связей между регионами Армении и России», — отметили в посольстве.

Уточняется, что в ходе беседы было отмечено, что следующее заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального собрания Армении и Федерального собрания России планируется провести в июле этого года в Красноярске.

Ранее в Санкт-Петербурге генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл встречу со своим армянским коллегой Артуром Давтяном.