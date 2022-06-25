Посол Армении обсудил с зампредом Совфеда России межпарламентское сотрудничество

Короткая ссылка
Посол Армении в России Вагаршак Арутюнян обсудил с заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьёвым вопросы межпарламентского сотрудничества.
Посол Армении обсудил с зампредом Совфеда России межпарламентское сотрудничество
  • © council.gov.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества двух стран, укрепления межпарламентского взаимодействия, а также развития связей между регионами Армении и России», — отметили в посольстве.

Уточняется, что в ходе беседы было отмечено, что следующее заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального собрания Армении и Федерального собрания России планируется провести в июле этого года в Красноярске.

Ранее в Санкт-Петербурге генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл встречу со своим армянским коллегой Артуром Давтяном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить