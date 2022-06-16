Краснов провёл встречу с генпрокурором Армении Давтяном

В Санкт-Петербурге генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл встречу со своим армянским коллегой Артуром Давтяном.

Краснов поблагодарил Давтяна за принятое им приглашение поучаствовать в работе ПМЭФ-2022 и подчеркнул, что поддержка и взаимовыручка очень важны, особенно в условиях, когда мир столкнулся с новой реальностью.

«На наших глазах странами Запада разрушаются, казалось бы, незыблемые нормы международного права и общечеловеческие ценности. Неприкрытые двойные стандарты, голословные обвинения, разделение людей на хороших и плохих исключительно по национальному признаку — это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно», — сказал Краснов, подчеркнув, что это тревожит его и как прокурора, и как человека.

Генпрокурор России отметил, что есть много коллег, которые, несмотря на колоссальное давление, остаются верны принципам законности и правосудия, объединяют усилия для эффективного противодействия современным вызовам и угрозам мировой безопасности, в том числе возрождению нацизма, принёсшего столько страданий.

Краснов добавил, что единственной причиной проводимой Россией специальной военной операции стало лицемерие западной дипломатии, долгие годы игнорирующей издевательства над мирным населением Донбасса, его фактическое истребление киевским режимом.

В ходе встречи он также затронул ситуацию в районе Нагорного Карабаха.

«В трёхстороннем формате совместно с коллегами из Азербайджана мы предприняли немало усилий по восстановлению мира в этом регионе, недопущению эскалации напряжённости среди местного населения», — сказал Генпрокурор России.

Краснов выразил твёрдую убеждённость в том, что, когда речь идёт о восстановлении мира и безопасности, защите прав и свобод человека, расследовании преступлений, не должно быть одностороннего и тенденциозного подхода.

Генпрокурор России заявил о готовности российских военных прокуроров, дислоцированных в Нагорном Карабахе, оказывать всяческое содействие, в том числе в обмене информацией и передаче сигналов о совершённых нарушениях.

В завершение встречи Игорь Краснов поблагодарил Артура Давтяна за конструктивный, взвешенный подход к сотрудничеству с российской прокуратурой, демонстрирующий крепкую российско-армянскую дружбу, и отметил приверженность своего коллеги принципам профессиональной этики, независимости и беспристрастности.