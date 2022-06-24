Санду: власти Молдавии не хотят «душить» российские СМИ

Короткая ссылка
Власти Молдавии не хотят препятствовать работе СМИ с российским финансированием, но не допустят дезинформации, заявила президент республики Майя Санду.
Санду: власти Молдавии не хотят «душить» российские СМИ
  • Gettyimages.ru
  • © Pierre Crom

Она подчеркнула, что ранее принятый закон о борьбе с дезинформацией — суверенное право страны решать, как защищать своё информационное пространство.

«Мы не хотим душить СМИ, мы хотим, чтобы все играли по правилам закона, не хотим допускать дезинформации и манипуляции», — цитирует Санду РИА Новости.

Так она ответила на вопрос о том, как в стране будут работать медиа с «кремлёвским финансированием».

Санду добавила, что проблем не возникнет при условии, что СМИ смогут доказать законность своего финансирования.

Ранее глава государства подписала закон о запрете новостных программ из России.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить