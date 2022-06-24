Санду: власти Молдавии не хотят «душить» российские СМИ

Власти Молдавии не хотят препятствовать работе СМИ с российским финансированием, но не допустят дезинформации, заявила президент республики Майя Санду.

Она подчеркнула, что ранее принятый закон о борьбе с дезинформацией — суверенное право страны решать, как защищать своё информационное пространство.

«Мы не хотим душить СМИ, мы хотим, чтобы все играли по правилам закона, не хотим допускать дезинформации и манипуляции», — цитирует Санду РИА Новости.

Так она ответила на вопрос о том, как в стране будут работать медиа с «кремлёвским финансированием».

Санду добавила, что проблем не возникнет при условии, что СМИ смогут доказать законность своего финансирования.

Ранее глава государства подписала закон о запрете новостных программ из России.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом.