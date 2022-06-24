МО России: украинские боевики оборудовали укрепрайоны в густонаселённых кварталах Угледара

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Боевики нацбатальонов «Айдар», «Правый сектор»* и «Азов» оборудовали укрепрайоны в густонаселённых кварталах Угледара в ДНР, заявили в российском координационном штабе по гуманитарному реагированию.
МО России: украинские боевики оборудовали укрепрайоны в густонаселённых кварталах Угледара
  • AP
  • © Oleksandr Ratushniak

Речь идёт об ул. 13-ти Десантников и ул. Молодёжная, говорится в сообщении.

Там рассказали, что боевики создали в городе опорные пункты, склады вооружения и боеприпасов, а на крышах многоэтажных жилых зданий установили миномёты, из которых регулярно обстреливаются близлежащие населённые пункты.

«Местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются», — сказали в штабе.

21 июня первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об активизации боевых действий в районе Авдеевки и Угледара.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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