Опубликовано видео со сдавшимися в плен в районе Горского в ЛНР украинскими военными

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Корреспондент RT Игорь Жданов снял на видео сдавшихся в плен в районе города Горского в Луганской Народной Республике украинских военных.

На видео один из украинских военных сообщает жене, что попал в плен.

Отмечается, что 24 июня 41 украинский военный сложил оружие.

Сдавшиеся в плен рассказали о плохом оснащении. Также они заявили, что командование  их «кинуло».

Ранее Минобороны России сообщило, что в районе населённых пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск.

По данным министерства, в горском котле окружены четыре украинских батальона.

Всего в окружение попали до 2 тыс. человек.

При этом в Минобороны России отметили, что кольцо горского котла сжимается, а по позициям украинских военных ведётся непрерывный огонь. 

Подробнее — в материале RT.

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