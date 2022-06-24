Опубликовано видео со сдавшимися в плен в районе Горского в ЛНР украинскими военными

Корреспондент RT Игорь Жданов снял на видео сдавшихся в плен в районе города Горского в Луганской Народной Республике украинских военных.

На видео один из украинских военных сообщает жене, что попал в плен.

Отмечается, что 24 июня 41 украинский военный сложил оружие.

Сдавшиеся в плен рассказали о плохом оснащении. Также они заявили, что командование их «кинуло».

Ранее Минобороны России сообщило, что в районе населённых пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск.

По данным министерства, в горском котле окружены четыре украинских батальона.

Всего в окружение попали до 2 тыс. человек.

При этом в Минобороны России отметили, что кольцо горского котла сжимается, а по позициям украинских военных ведётся непрерывный огонь.

Подробнее — в материале RT.