Кадыров: операция по освобождению Горского и Золотого войдёт в военные учебники

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что операция по освобождению Горского и Золотого в Луганской Народной Республике войдёт в военные учебники в качестве самой эффективной в плане военной экономики.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«За каждый потраченный патрон наши спецподразделения получили огромный арсенал трофейного вооружения зарубежного образца», — объяснил Кадыров.

Ранее Минобороны России сообщило, что в районе населённых пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск.

По данным министерства, в горском котле окружены четыре украинских батальона.

Всего в окружение попали до 2 тыс. человек.

При этом в Минобороны России отметили, что кольцо горского котла сжимается, а по позициям украинских военных ведётся непрерывный огонь.

Подробнее — в материале RT