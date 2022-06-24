Кадыров: операция по освобождению Горского и Золотого войдёт в военные учебники

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что операция по освобождению Горского и Золотого в Луганской Народной Республике войдёт в военные учебники в качестве самой эффективной в плане военной экономики.
Кадыров: операция по освобождению Горского и Золотого войдёт в военные учебники
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«За каждый потраченный патрон наши спецподразделения получили огромный арсенал трофейного вооружения зарубежного образца», — объяснил Кадыров.

Ранее Минобороны России сообщило, что в районе населённых пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск.

По данным министерства, в горском котле окружены четыре украинских батальона.

Всего в окружение попали до 2 тыс. человек.

При этом в Минобороны России отметили, что кольцо горского котла сжимается, а по позициям украинских военных ведётся непрерывный огонь. 

Подробнее — в материале RT

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить