Кадыров: операция по освобождению Горского и Золотого войдёт в военные учебники
- РИА Новости
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«За каждый потраченный патрон наши спецподразделения получили огромный арсенал трофейного вооружения зарубежного образца», — объяснил Кадыров.
Ранее Минобороны России сообщило, что в районе населённых пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск.
По данным министерства, в горском котле окружены четыре украинских батальона.
Всего в окружение попали до 2 тыс. человек.
При этом в Минобороны России отметили, что кольцо горского котла сжимается, а по позициям украинских военных ведётся непрерывный огонь.
Подробнее — в материале RT