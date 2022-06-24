Приговорённый к казни британский наёмник извинился перед жителями Донбасса и России

Приговорённый к смертной казни в Донецкой Народной Республике британский наёмник Эйден Эслин попросил прощения у жителей Донбасса и России за то, что участвовал в боевых действиях на стороне Украины.

Он объяснил, что слышал из своей камеры, как украинские войска обстреливали Донецк.

«На прошлой неделе Донецк подвергся невероятным обстрелам с украинской стороны и я был свидетелем этого воочию», — сказал он.

По его словам, когда город попал под артиллерийский обстрел, он думал, что «умрёт от рук Украины».

«Мне жаль, что я стал частью украинской армии. Всё это так, как будто Бог сохранил мне жизнь, чтобы я мог увидеть, какова правда, и встать на путь искупления», — сказал он.

Эслин выразил надежду, что сможет подать апелляцию на смертный приговор.

«После всего, через что я прошёл вчера, всё, что я могу сказать людям Донбасса и России: «Я прошу прощения за то, что был частью украинских войск», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Эслин заявил корреспонденту RT Роману Косареву, что власти Британии и Украины не оказывают помощи в его ситуации.