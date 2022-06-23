Лавров заявил о бессмысленности идеи появления новых минских договорённостей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии заявил, что договариваться с Украиной в формах, которые сложились за эти восемь лет, не имеет смысла.

Отвечая на вопрос, есть ли смысл предлагать новый вариант соглашений с Киевом (условный «Минск-3») на фоне текущего поведения западных партнёров, министр указал на нецелесообразность работы в существовавших формах.

«Бессмысленно в тех формах, в которых пытались договариваться последние восемь лет. Сначала соглашение, которое было разорвано «майданом» в феврале 2014 года, потом минские договорённости», — приводит его слова сайт российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что маловероятно, что англосаксы позволят Украине вернуться к дипломатическому процессу.