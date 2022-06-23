Минобороны России: ВСУ разместили тяжёлое вооружение в школе в Дружковке ДНР

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные разместили тяжёлое вооружение на территории школы в Дружковке в ДНР, аналогичные ситуации происходят и в других регионах.
Минобороны России: ВСУ разместили тяжёлое вооружение в школе в Дружковке ДНР
  • AP
  • © Natacha Pisarenko

«Украинские вооружённые формирования продолжают использовать образовательные учреждения, дома культуры и другие социальные объекты в военных целях. В Дружковке Донецкой Народной Республики на территории школы №8 боевиками националистических батальонов оборудованы опорные пункты, установлена артиллерия и РСЗО, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась», — сказал Мизинцев.

Он добавил, что в Вольнянске Запорожской области в здании профессионально-технического училища №64 дислоцирована группа иностранных наёмников, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерия.

Ранее сообщалось, что украинские военные разместили тяжёлое вооружение на территории школ и детского сада в Запорожской области.

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