Минобороны: более 22 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
- РИА Новости
«За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 380 человек, в том числе 3615 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 048 928 человек, из которых 325 435 — дети», — сказал Мизинцев.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что мирных жителей эвакуируют из Северодонецка малыми группами с целью обеспечения безопасности.
Он добавил, что подвоз гуманитарной помощи в город невозможен из-за активной фазы боевых действий.