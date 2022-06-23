Мэр Донецка: при обстреле Куйбышевского района города погиб мирный житель
- AP
«Сегодня при обстреле посёлка Горняк в Куйбышевском районе погиб человек», — написал он в Telegram.
В результате обстрела несколько человек, в том числе священнослужители, получили ранения.
По предварительным данным, украинские военные обстреляли храм Святых Царственных Мучеников и ясли-сад.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска поразили взводы РСЗО «Ураган» и артиллерии украинской армии, которые обстреливали Донецк и другие населённые пункты ДНР.