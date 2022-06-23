Российские войска поразили взводы РСЗО «Ураган» и артиллерии украинской армии, которые обстреливали Донецк и другие населённые пункты ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что в рамках контрбатарейной борьбы с помощью высокоточного оружия ВКС России, ракетных войск и артиллерии за сутки было поражено восемь взводов РСЗО «Ураган» в районах Авдеевки, Веселого, Дзержинска, Новолуганского, Курдюмовки.

Также были поражены 11 взводов ствольной артиллерии украинских войск на огневых позициях в ряде районов Донбасса.

В Минобороны добавили, что речь идёт о взводах, которые обстреливали Донецк и другие населённые пункты Донецкой Народной Республики.

Российские войска поразили украинские взводы, обстреливавшие Донецк и другие города ДНР

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России уничтожили 49 резервуаров с топливом для военной техники украинских войск и боевые машины реактивных систем залпового огня под Николаевом.