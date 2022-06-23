В ДНР заявили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено восемь снарядов калибром 152 мм.

Утром 22 июня сообщалось, что украинские военные произвели обстрел Киевского и Петровского районов Донецка: по Киевскому району выпустили 14 мин калибра 120 мм, по Петровскому — семь снарядов калибра 152 мм.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что европейское оружие сегодня убивает мирных граждан в Донбассе.