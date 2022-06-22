Хуснуллин уточнил, что «Азовсталь» может продолжить работу не как металлургический комплекс
- AP
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Хуснуллина, рассматриваются различные варианты будущего «Азовстали».
«Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, уже не как металлургический комплекс», — заявил вице-премьер.
Ранее Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что «Азовсталь» в Мариуполе должна продолжить работу, так как предоставляет 12 тыс. рабочих мест.