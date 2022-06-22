Хуснуллин уточнил, что «Азовсталь» может продолжить работу не как металлургический комплекс

Короткая ссылка
Вице-премьер России Марат Хуснуллин уточнил, что зона комбината «Азовсталь» в Мариуполе может продолжить работу, но уже не как металлургический комплекс.
Хуснуллин уточнил, что «Азовсталь» может продолжить работу не как металлургический комплекс
  • AP

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Хуснуллина, рассматриваются различные варианты будущего «Азовстали».

«Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, уже не как металлургический комплекс», — заявил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что «Азовсталь» в Мариуполе должна продолжить работу, так как предоставляет 12 тыс. рабочих мест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить