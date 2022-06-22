В ЛНР заявили об окружении группировки ВСУ в Горском и Золотом

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Группировка украинских войск в Горском и Золотом Луганской Народной Республики находится в полном окружении, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В ЛНР заявили об окружении группировки ВСУ в Горском и Золотом
  • РИА Новости

«Только что пришла официальная информация с фронта, подтверждающая что группировка ВФУ, находящаяся в Горском и Золотом (ЛНР), в полном окружении», — написал он в своём Telegram.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что около 1,3 тыс. украинских военных и наёмников находятся в окружении в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска.

По данным посла республики в России Родиона Мирошника, в городе Лисичанске находятся до 7 тыс. украинских военных.

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