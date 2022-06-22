Мирный житель Стаханова погиб при обстреле ВСУ с применением ТРК «Точка-У»

В Луганской Народной Республике сообщили о гибели мужчины в Стаханове при обстреле ВСУ с применением ТРК «Точка-У».

«В результате обстрела с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» погиб мужчина 1975 г. р., а также повреждено пять жилых домов», — следует из заявления представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские военные также выпустили по Стаханову два снаряда из РСЗО БМ-27 «Ураган».

Кроме того, 22 июня зафиксированы обстрелы Киевского и Петровского районов Донецка в 05:00 мск. По Киевскому району выпустили 14 мин калибра 120 мм, по Петровскому — семь снарядов калибра 152 мм.