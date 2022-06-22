ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из БМ-27 «Ураган»

Украинские военные выпустили по Стаханову два снаряда из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган».

Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что военные Украины произвели обстрел Стаханова с направления Краматорска из ракетного комплекса «Точка-У». В 01:00 мск по населённому пункту выпустили одну ракету.

Кроме того, 22 июня зафиксированы обстрелы Киевского и Петровского районов Донецка в 05:00 мск. По Киевскому району выпустили 14 мин калибра 120 мм, по Петровскому — семь снарядов калибра 152 мм.