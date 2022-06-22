Опубликованная рядом украинских СМИ новость о нападении пчёл на российских военных под Херсоном оказалась фейком

Распространённая в марте в ряде украинских СМИ новость о нападении под Херсоном 50 тыс. пчёл на российских военных оказалась фейком. В этом в беседе с RT на условиях анонимности признался автор «новости» — житель Херсона.

«Это было в разгар фейков (в украинских СМИ. — RT) о сбитом банкой огурцов дроне, укравших танк цыганах, сбивших самолёт гусях и так далее, — рассказал RT мужчина. — Именно гуси для меня и стали последней каплей. Плюс оголтелая радость от фейков по Чернобаевке. У меня там родственники, и они пострадали от бессмысленных обстрелов ВСУ».

Молодой человек, по его словам, решил проверить, как украинцы отреагируют на полностью придуманный и нелепый фейк, и за десять минут сочинил «новость» о нападении пчёл на российских военных, в результате которого якобы три человека погибли и 25 были госпитализированы.

Житель Херсона анонимно выложил текст в популярный на Украине в мессенджерах чат ОСББ.

В итоге придуманная история стала обрастать дополнительными подробностями, и ряд изданий — «КП в Украине», «РБК-Украина», «Цензор.НЕТ», телеканалы «Прямий» и «24 канал», другие ведущие СМИ — перепечатали этот фейк.

«Резонанса подобного не ожидал, хотя и предполагал, — говорит собеседник RT. Формула очень простая: эпическая история, желательно с фантастическим элементом, плюс привязка к местности. Страшно представить, если подобное делается целенаправленно, за деньги и с большой командой».

Как сообщал RT ранее, Роскомнадзор выявил и удалил более 117 тыс. фейков о проведении специальной военной операции России на Украине с конца февраля.