Пушилин: затягивать с международным трибуналом в ДНР не будут

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал подготовку международного трибунала в республике.
Пушилин: затягивать с международным трибуналом в ДНР не будут
  • РИА Новости

«Затягивать не будем, но промежуточный этап, ну то есть до конца лета, я бы не исключил, что успеем до конца июля», — сказал он в эфире «Соловьёв LIVE».

По его словам, «идёт подготовка».

«Устав трибунала тоже там на финальной стадии сейчас, наверное, какие-то этапы мы уже сможем опубличить, ну то есть в проработке мы устава», — сказал Пушилин.

На вопрос о том, где планируется проведение международного трибунала, глава ДНР заявил, что «наиболее вероятная точка — это Мариуполь».

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина заявила, что фундаментом для подготовки трибунала над украинскими военнослужащими в ДНР является Нюрнбергский процесс.

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