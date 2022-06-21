Полянский заявил, что тема Украины в Совбезе ООН выдыхается

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что тема Украины в Совете Безопасности ООН выдыхается.

В своём Telegram-канале Полянский заявил, что российские дипломаты на заседании СБ ООН, «по сути, единственные говорили по теме, приводя цитаты украинских политиков в подтверждение своих слов».

«Все западники затянули старую песню о зловредности России в принципе. Все, как обычно, голословно», — заявил он.

Полянский добавил, что постпред Украины при ООН «сделал акцент не на цитатах и примерах, а на том, что с Россией нельзя ни о чём договариваться и верить ей».

Российский дипломат предположил, что, «видимо, «принуждение Украины к миру» европейскими союзниками — самый страшный кошмар» для украинского постпреда.

«В общем, украинская тема в Совете Безопасности явно выдыхается. Ничего нового наши оппоненты сказать не могут», — резюмировал Полянский.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные кураторы вывели Киев из переговоров о дипломатическом урегулировании конфликта с Москвой.