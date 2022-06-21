Россия за время спецоперации на Украине эвакуировала более 2 млн человек из опасных районов

Россия за время спецоперации эвакуировала более 2 млн человек из опасных районов Украины и Донбасса. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам Мизинцева, за прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 21 947 человек, в том числе 3826 детей.

«Всего с начала специальной военной операции — 2 002 773 человека, из которых 318 144 — дети», — сообщил он.

Мизинцев добавил, что в России работают более 9,5 тыс. пунктов временного размещения для беженцев.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что мирных жителей эвакуируют из Северодонецка малыми группами из-за угроз безопасности.