СК Белоруссии выявил преступления против 135 граждан Ирака на границе в 2021 году
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Об этом сообщили в центральном аппарате Следственного комитета Белоруссии в ходе встречи с делегацией Ирака.
«Белорусскими следователями зафиксированы преступные действия в отношении 135 лиц — граждан Республики Ирак, получивших телесные повреждения в результате применения к ним насилия и специальных средств польскими силовиками», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также СК Белоруссии проводит расследования трёх фактов причинения телесных повреждений и незаконного выдворения с территории ЕС в Белоруссию, приведших к гибели иракцев.
В феврале Международный уголовный суд (МУС) в Гааге рассмотрит заявление белорусских правозащитников о «геноциде мигрантов» в Польше.