СК Белоруссии выявил преступления против 135 граждан Ирака на границе в 2021 году

Следователи СК Белоруссии зафиксировали преступления польских силовиков против 135 граждан Ирака на белорусско-польской границе в 2021 году.

Об этом сообщили в центральном аппарате Следственного комитета Белоруссии в ходе встречи с делегацией Ирака.

«Белорусскими следователями зафиксированы преступные действия в отношении 135 лиц — граждан Республики Ирак, получивших телесные повреждения в результате применения к ним насилия и специальных средств польскими силовиками», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также СК Белоруссии проводит расследования трёх фактов причинения телесных повреждений и незаконного выдворения с территории ЕС в Белоруссию, приведших к гибели иракцев.

В феврале Международный уголовный суд (МУС) в Гааге рассмотрит заявление белорусских правозащитников о «геноциде мигрантов» в Польше.