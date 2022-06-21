В ДНР заявили об обстреле украинскими войсками Макеевки из РСЗО «Град»

Украинские войска обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив 15 снарядов.

Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что в 19:28 зафиксирован обстрел Макеевки из Авдеевки, «выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее сообщалось о трёх пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ.