Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до трёх
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«В результате обстрела ВФУ в Червоногвардейском районе Макеевки число раненых возросло до трёх мирных жителей, ещё один человек погиб», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
Также 12 домостроений получили повреждения при обстреле.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и два пострадали в результате обстрела Макеевки.
Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в интервью Первому каналу сообщил об активизации боевых действий в районе Авдеевки и Угледара.