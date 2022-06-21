Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до трёх

Число пострадавших в результате обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины возросло до трёх.

«В результате обстрела ВФУ в Червоногвардейском районе Макеевки число раненых возросло до трёх мирных жителей, ещё один человек погиб», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.

Также 12 домостроений получили повреждения при обстреле.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и два пострадали в результате обстрела Макеевки.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в интервью Первому каналу сообщил об активизации боевых действий в районе Авдеевки и Угледара.