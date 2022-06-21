Между Мелитополем и Крымом 1 июля в тестовом режиме запустят железнодорожное сообщение

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С 1 июля в тестовом режиме запустят железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом. Об этом сообщил гендиректор «Мелитопольских железных дорог» Алексей Ефремов.
Между Мелитополем и Крымом 1 июля в тестовом режиме запустят железнодорожное сообщение
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«С 1 июля планируется в тестовом режиме пассажирское сообщение с Крымом. Пассажиры будут обеспечены всем необходимым. Это эпохальное событие, которое впервые за восемь лет соединит два региона», — цитирует Ефремова РИА Новости.

Он уточнил, что вместимость тестового поезда составит 250 пассажиров.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о готовности региона возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом.

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