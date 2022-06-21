Между Мелитополем и Крымом 1 июля в тестовом режиме запустят железнодорожное сообщение

С 1 июля в тестовом режиме запустят железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом. Об этом сообщил гендиректор «Мелитопольских железных дорог» Алексей Ефремов.

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