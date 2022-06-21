Мирный житель Донецка погиб при обстреле города со стороны ВСУ

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя Куйбышевского района в результате обстрела города со стороны ВСУ.
Мирный житель Донецка погиб при обстреле города со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«В Куйбышевском районе после пожара, вызванного попаданием снаряда, под завалами дома №7 по ул. Никополь-Мариупольской, 7 обнаружено тело мужчины 1962 года рождения», — написал он в Telegram.

За прошедшие сутки при обстрелах территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ погиб один человек, ещё 16 мирных жителей получили ранения.

20 июня украинские войска обстреляли город Макеевка в ДНР из РСЗО «Ураган», выпустив по нему четыре снаряда.

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