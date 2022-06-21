За сутки в ДНР из-за обстрелов украинских войск погиб один человек, 16 получили ранения

За минувшие сутки при обстрелах территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ погиб один человек, ещё 16 мирных жителей получили ранения.

«С 08:00 20 июня до 08:00 21 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории ДНР погиб один человек и ещё 16 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики со ссылкой на данные МЧС ДНР.

20 июня украинские войска обстреляли город Макеевка в ДНР из РСЗО «Ураган», выпустив по нему четыре снаряда.

Ранее мэр Донецка сообщил о сильном пожаре в микрорайоне Азотный в результате обстрелов ВСУ.