За сутки в ДНР из-за обстрелов украинских войск погиб один человек, 16 получили ранения

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За минувшие сутки при обстрелах территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ погиб один человек, ещё 16 мирных жителей получили ранения.
За сутки в ДНР из-за обстрелов украинских войск погиб один человек, 16 получили ранения
  • РИА Новости

«С 08:00 20 июня до 08:00 21 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории ДНР погиб один человек и ещё 16 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики со ссылкой на данные МЧС ДНР.

20 июня украинские войска обстреляли город Макеевка в ДНР из РСЗО «Ураган», выпустив по нему четыре снаряда.

Ранее мэр Донецка сообщил о сильном пожаре в микрорайоне Азотный в результате обстрелов ВСУ.

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