Жительница ЛНР пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела украинскими военными Луганской Народной Республики из ракетного комплекса «Точка-У» пострадала женщина.

Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

«В результате обстрела населённого пункта Зимогорье с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» получила ранения женщина 1983 года рождения», — говорится в сообщении.

Удар из ракетного комплекса нанесли по населённому пункту в 19:50 (мск).

Ранее сообщалось о том, что украинские военные обстреляли территорию Луганской Народной Республики ракетами комплекса «Точка-У». Зафиксирован один удар по Зимогорью в 19:50 (мск) и один удар по Стаханову в 20:17 (мск).