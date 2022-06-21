ВСУ обстреляли ЛНР ракетами комплекса «Точка-У»

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Украинские военные обстреляли территорию Луганской Народной Республики ракетами комплекса «Точка-У». Зафиксирован один удар по Зимогорью в 19:50 мск и один удар по Стаханову в 20:17 мск.

Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своём Telegram-канале.

Отмечается, что ракеты выпустили с направления Артёмовки.

20 июня в СК России заявили, что российские следователи передали прокуратурам ДНР и ЛНР десять уголовных дел об обстрелах украинскими военными территории Донбасса. Отмечается, что собрана достаточная доказательственная база для передачи дел в суд.

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