ВСУ обстреляли ЛНР ракетами комплекса «Точка-У»
Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ракеты выпустили с направления Артёмовки.
20 июня в СК России заявили, что российские следователи передали прокуратурам ДНР и ЛНР десять уголовных дел об обстрелах украинскими военными территории Донбасса. Отмечается, что собрана достаточная доказательственная база для передачи дел в суд.