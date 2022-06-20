В ВГА Запорожской области заявили о гибели 57 офицеров ВСУ в результате удара «Калибрами»

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по уточнённым данным, в результате ракетного удара по пункту управления ВСУ в районе села Широкая Дача были уничтожены «57 офицеров высшего звена».

Об этом он сообщил в эфире «Соловьёв LIFE».

«В этом пункте управления находились не только генералы, занимающиеся войной со стороны Зеленского, но и генералы, которые отвечают за Запорожское направление. Паника колоссальная, знаю, что происходит изнутри. По уточнённым данным, «откалибровали» 57 человек, по крайней мере на данный момент известно о 57 офицерах высшего звена», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов добавил, что среди офицеров были «генералы, несколько полковников, подполковников».

19 июня Министерство обороны России заявило, что армия нанесла удар ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области.

По данным ведомства, удар был нанесён во время проведения рабочего совещания командного состава оперативно-стратегической группировки украинских войск «Александрия».

Министерство сообщило, что в результате удара уничтожены «свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе Генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений», которые действовали на Николаевском и Запорожском направлениях.