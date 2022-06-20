Народная милиция ЛНР: польские наёмники понесли серьёзные потери в Камышевахе
- РИА Новости
«Мы отчётливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-мм миномёты, а также дроны с подвесными бомбами», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, в Камышевахе действует хорошо организованный отряд польских военных, который понёс серьёзные потери.
Ранее стало известно, что волонтёры «Единой России» и жители Нижней Камышевахи в Луганской Народной Республике подверглись обстрелу со стороны украинских военных во время гуманитарной миссии.