Народная милиция ЛНР: польские наёмники понесли серьёзные потери в Камышевахе

Короткая ссылка
Польские наёмники понесли серьёзные потери в Камышевахе в ЛНР. Об этом сообщил командир казачьего полка Народной милиции республики.
Народная милиция ЛНР: польские наёмники понесли серьёзные потери в Камышевахе
  • РИА Новости

«Мы отчётливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-мм миномёты, а также дроны с подвесными бомбами», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, в Камышевахе действует хорошо организованный отряд польских военных, который понёс серьёзные потери.

Ранее стало известно, что волонтёры «Единой России» и жители Нижней Камышевахи в Луганской Народной Республике подверглись обстрелу со стороны украинских военных во время гуманитарной миссии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить