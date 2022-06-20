Филипоненко: армия Украины в боях с силами ЛНР за сутки потеряла 38 человек

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Армия Украины в боях с силами ЛНР за сутки потеряла 38 человек, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики.
Филипоненко: армия Украины в боях с силами ЛНР за сутки потеряла 38 человек
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

С таким заявлением выступил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и военной технике, а именно 38 человек личного состава, шесть бронетранспортёров, четыре единицы автомобильной техники», — сообщил он.

Филипоненко также сообщил в стриме RT «Летучка», что иностранные наёмники пытаются затянуть процесс вывода мирного населения с территории завода «Азот» в Северодонецке.

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