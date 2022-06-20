Глава МИД Литвы заявил об отправке Украине «военного оборудования» для «открытия портов»

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что часть «военного оборудования» для «открытия портов на юге Украины уже в процессе поставки». По его словам, «другого пути разблокировать порты нет».
Глава МИД Литвы заявил об отправке Украине «военного оборудования» для «открытия портов»
  • Gettyimages.ru
  • © John Moore

С таким заявлением литовский министр выступил в Люксембурге перед началом встречи глав МИД ЕС.

«Для открытия портов на юге Украины ей необходимо военное оборудование. Часть его уже в процессе поставки. К сожалению, другого пути разблокировать порты нет. Если страны Европы предоставят необходимое оборудование, то вопрос с продовольственным кризисом будет решён очень быстро», — цитирует Ландсбергиса ТАСС.

В МИД Турции ранее констатировали, что украинские мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов.

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