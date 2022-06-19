Кадыров сообщил о группе сдавшихся украинских военных в освобождённой Врубовке в ЛНР
- РИА Новости
«Недавно бойцам чеченских спецподразделений под командованием моего дорогого брата, Героя России Замида Чалаева и бойцам ЛНР в освобождённом посёлке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих», — написал он.
Кадыров добавил, что все сдавшиеся заявляют о безразличном отношении к ним со стороны командования, и «подобная практика приобретает повсеместный характер».
Ранее Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наёмников на Украине.
По его словам, иностранцы всё чаще хотят покинуть зону боевых действий.