Российская авиация уничтожила до 200 боевиков под Селидово в ДНР за минувшие сутки
- РИА Новости
«В 02:05... нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожены до 200 боевиков, в том числе иностранные наёмники, входившие в состав данной бригады», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, высокоточными ударами были уничтожены две машины РСЗО «Град», десять БМП и БТР.
Также военные нанесли удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области.
Он был произведён во время проведения рабочего совещания командного состава оперативно-стратегической группировки украинских войск «Александрия» — уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.