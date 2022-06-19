Российская авиация уничтожила до 200 боевиков под Селидово в ДНР за минувшие сутки

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За минувшие сутки российская авиация уничтожила до 200 украинских боевиков и иностранных наёмников под Селидово в Донецкой Народной Республике, заявили в Минобороны России.
Российская авиация уничтожила до 200 боевиков под Селидово в ДНР за минувшие сутки
  • РИА Новости

«В 02:05... нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожены до 200 боевиков, в том числе иностранные наёмники, входившие в состав данной бригады», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, высокоточными ударами были уничтожены две машины РСЗО «Град», десять БМП и БТР.

Также военные нанесли удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. 

Он был произведён во время проведения рабочего совещания командного состава оперативно-стратегической группировки украинских войск «Александрия» — уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.

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