В Минобороны России заявили об уничтожении западной техники на Украине

Российские военные высокоточными ракетами «Калибр» уничтожили десять американских гаубиц М777 и до 20 поставленных западными странами на Украину бронемашин в Николаеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В 20:20 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаеве уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние десять дней», — заявил он на брифинге.

Российские военные также нанесли удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области.

Конашенков добавил, что в результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе Генерального штаба, командования группировки войск «Каховка».