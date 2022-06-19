В Минобороны России заявили об уничтожении западной техники на Украине
- РИА Новости
«В 20:20 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаеве уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние десять дней», — заявил он на брифинге.
Российские военные также нанесли удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области.
Конашенков добавил, что в результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе Генерального штаба, командования группировки войск «Каховка».