Власти Херсонской области попросили у России помощи в установке памятника Екатерине II

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Власти Херсонской области подготовили обращение к помощнику российского президента Владимиру Мединскому, в котором попросили у России помощи в создании памятника Екатерине II.

«Руководство ВГА Херсонской области, поддерживая инициативу жителей Херсона по увековечиванию памяти основательницы города Екатерины II, именным указом которой 244 года назад был заложен город, обращается за помощью и поддержкой в создании памятника великой императрицы в Херсоне», — говорится в сообщении ВГА области в Telegram.

Власти подчеркнули, что Херсон, являясь центром Северного Причерноморья Российской империи, получил бурное экономическое и политическое развитие именно в эпоху правления Екатерины II.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике планируется проводить восстановление кургана Саур-Могила.

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