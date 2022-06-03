РВИО в Донбассе обсудило восстановление кургана Саур-Могила

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В Донецкой Народной Республике планируется проводить восстановление кургана Саур-Могила, заявил зампред Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко в ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным, вице-премьером ДНР Владимиром Антоновым и активом представительства РВИО в ДНР.
РВИО в Донбассе обсудило восстановление кургана Саур-Могила
  • РИА Новости

«Восстанавливать будем из лучших материалов, там не может быть халтуры, это святое место», — приводит слова Овсиенко газета «Взгляд».

По его словам, данный проект носит общероссийскую важность.

Он отметил, что памятник будет возрождён в первоначальном виде.

12 мая волонтёры-экологи «Делай!» при поддержке Российского экологического оператора провели субботник в ДНР в рамках гуманитарной миссии #МыВместе. Они также возложили цветы на мемориальном комплексе «Саур-Могила».

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