РВИО в Донбассе обсудило восстановление кургана Саур-Могила
- РИА Новости
«Восстанавливать будем из лучших материалов, там не может быть халтуры, это святое место», — приводит слова Овсиенко газета «Взгляд».
По его словам, данный проект носит общероссийскую важность.
Он отметил, что памятник будет возрождён в первоначальном виде.
12 мая волонтёры-экологи «Делай!» при поддержке Российского экологического оператора провели субботник в ДНР в рамках гуманитарной миссии #МыВместе. Они также возложили цветы на мемориальном комплексе «Саур-Могила».